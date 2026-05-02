Horóscopo de hoy 2 de mayo de 2026

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

La melancolía le hace añorar el pasado, sea práctico. Si no quiere pasar apuros debe empezar a ahorrar. Su ingenio será bien recibido por sus jefes. Tendrá los huesos delicados.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Tiene a un familiar un poco abandonado. Buena situación económica. Tenga más tacto al comentar los problemas del trabajo. No se relaje tanto y póngase en forma.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Los amigos le brindarán la oportunidad de divertirse. Gaste su dinero solo en lo necesario. Demuestra su valía y aumenta su prestigio entre sus jefes. Más relajación, o el sistema nervioso le pasará factura.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Llame a su pareja y propóngale una cita romántica. En cuestión de dinero, mejor de lo que pensaba. Oriente su profesión hacia objetivos más actuales. Una importante crisis de agotamiento se apodera de usted.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Pocas complicaciones en el terreno amoroso. Obtiene importantes éxitos en sus transacciones. No luche contra lo inevitable y adáptese al puesto. Cuidado con el deporte que realiza.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Acontecimientos sorprendentes en su vida afectiva. Controle sus gastos, son mayores que sus ingresos. Conocerá a nuevas personas en su entorno laboral. El estrés se manifestará en forma de jaquecas.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

No reprima sus sentimientos, disfrute de la vida. Posibilidad de tener ingresos extraordinarios. Estará fuera de un nuevo proyecto laboral, no se desanime. Revísese esa mancha que tiene en la piel.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Las nuevas amistades. Aplique toda su creatividad en ganar el dinero que necesita. Cuenta con el apoyo de sus compañeros de trabajo. Mantenga una vida sana y pasee lo que pueda.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Está preparado para iniciar una relación. Concédase algún capricho, aunque sin perder el control. El trabajo se realizará de forma mucho más agradable. Dolores de espalda; cuidado con las posturas.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

No sea tan crítico y sí más flexible con la relación actual. Intente ir a restaurantes más económicos si quiere ahorrar. El trabajo cotidiano no le causará ningún problema. Cuidado con las articulaciones.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

No es buen día para hacer locuras amorosas. Reclame con habilidad ese dinero que le deben. Entablará nuevos contactos útiles para su empresa. Su línea le agradecerá un poco de austeridad.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Las relaciones sentimentales son inmejorables. Ahorre menos y viva más. Sus compañeros no deben ser sus enemigos. No mire hacia atrás; está en su mejor momento de salud.