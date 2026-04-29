Horóscopo de hoy, miércoles 29 de abril de 2026

ARIES

Resuelva de una vez las diferencias con su pareja. Necesita nuevos ingresos y menos gastos. Cultive sus contactos profesionales, los necesitará. Hoy, necesita más cuidado su aspecto físico que su salud.

TAURO

Nota algún abandono por parte de un amigo muy especial. Día para resolver asuntos financieros delicados. Trabaje con diligencia, sus compañeros se lo agradecerán. Tensión nerviosa durante el día.

GÉMINIS

Obtendrá buenos resultados en el amor. Los juegos de azar pueden proporcionarle algún dinero. Acepte los consejos profesionales de quien tiene más experiencia. Le sonríen los astros, no se preocupe por su salud.

CÁNCER

Con los asuntos del corazón, no sea tan frívolo. Viva a cuerpo de rey, se lo puede permitir. En el trabajo, puede aspirar al puesto que desea. Su estado físico es excelente.

LEO

El clima sentimental está tormentoso. El momento económico es bueno, está eufórico. Día activo y productivo en su trabajo. Por su salud, evite las grasas y los dulces.

VIRGO

No tenga en cuenta los desplantes de su pareja, está agobiada. Haga un regalo a un amigo y olvídese del dinero. Su calidad de vida mejora gracias al nuevo horario de trabajo. Le costará dormir debido a las tensiones que le rodean.

LIBRA

Sea comprensivo con su familia, todos nos equivocamos. Hoy aumentará sus ingresos gracias a necesidades ajenas. No se lleve los problemas laborales a casa. Tranquilícese por el bien de su salud.

ESCORPIO

Con los amigos, recordará momentos del pasado. Esos gastos extras le desestabilizarán, pronto pasará. Planee sus tareas y horarios laborales y no abarque más de lo que pueda. Aficionado a la buena mesa, ojo con los excesos.

SAGITARIO

No idealice demasiado a su pareja, es humana. Su economía se desequilibra debido a gastos imprevistos. Comente a su superior el problema laboral que le obsesiona. Desorden hormonal ocasionado por el estrés.

CAPRICORNIO

No debe eludir los compromisos familiares. Busque la fórmula de aumentar su economía. Le conviene ampliar sus conocimientos profesionales. Su salud no requerirá cuidados especiales.

ACUARIO

Se siente muy positivo respecto a su relación actual. Posible entrada de un dinero con el que no contaba. Las ofertas de trabajo le obligarán a cambiar de ciudad. Debe huir del estrés y descansar más.

PISCIS

Si vive el amor con más de una persona, cuidado. Mal día para correr aventuras inversionistas. Olvídese de esos complejos y rendirá en su trabajo. Las personas con problemas de salud experimentarán mejoría.