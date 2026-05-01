Horóscopo de hoy, viernes 01 de mayo de 2026

ARIES

Una persona muy extraña le fascinará. Le ofrecerán un negocio en el que no es oro todo lo que reluce. Logrará éxito profesional si es diligente. Puede tener algún problema orgánico de carácter leve.

TAURO

Esa persona que tanto le interesa reparará en usted. La situación económica mejora. Planee sus tareas y horarios laborales y no abarque más de lo que pueda. Demasiadas preocupaciones en su cabeza.

GÉMINIS

Distinga entre sus pensamientos idílicos y el amor. No piense tanto en el dinero y salga a divertirse. Aparque esos proyectos laborales más ambiciosos. Tenga cuidado con los esfuerzos excesivos.

CÁNCER

Envíe flores a esa persona tan especial. Goza de buena suerte en los juegos de azar. Parece que en el trabajo quisiera comerse a los demás. El insomnio le puede dar un disgusto, si no pone remedio.

LEO

Si se ha distanciado de su pareja, se acercarán. Estabilidad económica es la pauta de este día. Sus compañeros tienen muy buena opinión de usted. Los nervios pueden jugarle una mala pasada, relájese.

VIRGO

No se acomode, atienda las demandas de su pareja. Su dinero crecerá sin demasiados esfuerzos. Su creatividad le hará lograr sus objetivos laborales. El caminar todos los días mejorará su riego sanguíneo.

LIBRA

Mime más a los suyos y tenga más detalles. Ayudará económicamente a alguien muy cercano. Encontrará el puesto de trabajo deseado. Extreme las precauciones respecto a la higiene.

ESCORPIO

El amor le endulzará la vida, no lo deje pasar. Prosperan satisfactoriamente las inversiones del pasado. Es hora de retomar ese proyecto laboral que ha iniciado. Su salud está en uno de sus mejores momentos.

SAGITARIO

Tómese un tiempo antes de responder a su pretendiente. Debido a los gastos extras, le costará llegar a fin de mes. Los negocios saldrán mejor de lo que puede imaginar. Su salud, sin ningún problema.

CAPRICORNIO

Todo irá sobre ruedas con sus familiares. No es una buena jornada para tomar decisiones económicas. Su cabeza está tan ágil que podrá afrontar cualquier trabajo. Descanse todo lo que pueda por la noche.

ACUARIO

Se aproximan buenos tiempos para el amor. Compre lo que lleva tanto tiempo soñando. Adelante con el arranque de esos proyectos laborales. Debe prevenir una posible otitis.

PISCIS

Oportunidad de encontrarse con una persona especial. Las actividades extras le reportan grandes beneficios. Día algo difícil con sus compañeros de trabajo. Apúntese a clases de yoga, le ayudará.