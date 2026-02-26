Horóscopo de hoy, jueves 26 de febrero de 2026

ARIES

Egoísmo hacia su pareja, procure enmendarse. Puede que reciba una pequeña recompensa económica. Exponga sus prioridades laborales de manera clara. El contacto con la naturaleza le relajará.

TAURO

Su círculo de amistades le dará una alegría inesperada. Día propicio para solucionar asuntos económicos. Gracias a su competencia será quien organice el trabajo a otros. Los malos hábitos alimenticios deben desaparecer.

GÉMINIS

Tiranteces en sus relaciones habituales. En lo económico, progreso y renovación. Capacidad práctica, excelente para su trabajo. Sea cuidadoso con los pequeños detalles de su salud.

CÁNCER

Mantenga la calma y sea más comprensivo con su pareja. Económicamente, está bien ser sensato, pero sin pasarse. Los temas profesionales requieren un esfuerzo adicional. Su salud comienza a quebrarse, cuídese.

LEO

En el amor, piense antes de lanzarse a la acción. Por fin llega la estabilidad a su economía. Tendencia a equivocaciones y descuidos en el trabajo. Deje de lado los hábitos que perjudican su salud.

VIRGO

Preste atención a su pareja, lo necesita. Las dificultades económicas llegan a su fin. Destine más horas a su formación laboral. El estómago será hoy el protagonista.

LIBRA

Con su pareja surgirán diferencias de criterios. Piense en qué va a gastar ese dinero ahorrado. La suerte le sonríe en los negocios. Momento mental bueno para poner su salud en orden.

ESCORPIO

Las contrariedades que tenía con su pareja se disipan. Las prisas son contraproducentes para su economía. Por fin podrá trabajar en lo que le gusta. Haga ejercicio y mejorará su humor.

SAGITARIO

Júpiter le ayudará a conseguir sus sueños románticos. Si no quiere sorpresas en los negocios, no se arriesgue. Estará deseando que cierto trabajo se acabe. Protéjase la garganta si sale por la noche.

CAPRICORNIO

Fundamental que hable con su pareja para resolver problemas. Fuera de su ciudad puede obtener nuevos ingresos. En la reunión de trabajo estará brillante. En la salud, día de gran armonía física y mental.

ACUARIO

Reflexione antes de tomar decisiones de tipo afectivo. Hará un préstamo a una persona cercana. En lo laboral, todo lo que se proponga le saldrá bien. Cuide su salud de la mejor forma posible.

PISCIS

Si se decide a hablar con su pareja, todo se arreglará. Sus sueños se cumplen por un ingreso extra de dinero. Dudará de su capacidad para desempeñar un nuevo cargo. Para aliviar esas molestias lumbares, vaya a un fisioterapeuta.