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Horóscopo de hoy, domingo 21 de junio del 2026

La información de los astros que necesitás saber para comenzar el día.

21 Junio de 2026 08.51

Aries

La jornada te impulsa a tomar la iniciativa en asuntos personales que venís postergando. Tu energía estará en alza, pero será importante actuar con prudencia para evitar conflictos innecesarios.

Tauro

El día favorece la calma y los momentos de disfrute. Compartir tiempo con seres queridos o dedicarte a actividades que te relajen te ayudará a recuperar energías.

Géminis

Tu capacidad para comunicarte estará especialmente fortalecida. Una conversación pendiente podría brindarte respuestas importantes o abrir nuevas oportunidades.

Cáncer

Las emociones estarán más presentes de lo habitual. Será un buen momento para conectar con lo que sentís y expresar aquello que venís guardando.

Leo

Tu carisma y entusiasmo llamarán la atención de quienes te rodean. Aprovechá la jornada para impulsar proyectos personales o disfrutar de encuentros sociales.

Virgo

La organización será clave para encontrar tranquilidad. Resolver pendientes o planificar los próximos días te permitirá comenzar la semana con mayor claridad.

Libra

Buscar armonía en tus relaciones será fundamental. Una actitud abierta al diálogo puede ayudarte a resolver diferencias y fortalecer vínculos importantes.

Escorpio

Tu intuición estará especialmente activa. Confiar en tus percepciones te ayudará a comprender mejor ciertas situaciones que venían generando incertidumbre.

Sagitario

Las ganas de romper con la rutina se harán sentir. Una salida, una actividad diferente o un cambio de planes pueden renovar tu entusiasmo.

Capricornio

Las responsabilidades seguirán ocupando parte de tu atención, pero será importante encontrar espacios para descansar y desconectarte de las obligaciones.

Acuario

La creatividad y las ideas innovadoras estarán en primer plano. Es un buen día para proyectar cambios o pensar en nuevos desafíos a futuro.

Piscis

La jornada favorece la introspección y el bienestar emocional. Escuchar tu intuición y darte tiempo para vos mismo te ayudará a recuperar serenidad.

 

 

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