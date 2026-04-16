Horóscopo de hoy, jueves 16 de abril de 2026

ARIES

Escuche a su pareja, tiene mucho que contarle. Cambios importantes en sus propiedades. Problemas laborales que requieren ser resueltos con delicadeza. Necesita más horas de descanso.

TAURO

Su carácter le convierte en una buena pareja para cualquiera. Disponga de su dinero a su antojo, para eso lo tiene. No favorezca situaciones conflictivas en su empresa. Su buena salud dependerá de su humor.

GÉMINIS

Envíe flores a esa persona tan especial. Sea más prudente con los innecesarios gastos que realiza. El trabajo va a desarrollarse en medio de cierta tensión. En la medida de lo posible, vigile más su estado de salud.

CÁNCER

Aumenta la necesidad de estar más tiempo con los suyos. Si se precipita en las finanzas, tendrá problemas. Estudie todas las estrategias para desarrollar su trabajo. Ligeros mareos a causa de una deficiente alimentación.

LEO

Disposición afectiva encantadora. Nuevas oportunidades para conseguir objetivos financieros. Sale airoso de las situaciones difíciles y sus jefes lo saben. Si no supera su adicción, vaya al psicólogo.

VIRGO

Actitud positiva ante las adversidades sentimentales. Resuelva todas las cuestiones económicas pendientes. Su tesón en el trabajo le aportará una sorpresa agradable. Gozará de un estado físico excelente.

LIBRA

El sexo opuesto se sentirá muy atraído por usted. Su mala situación económica no llega a ser grave. Haga valer sus derechos en el trabajo. Evite riesgos con el fuego o la electricidad.

ESCORPIO

Sabe que su pareja no es la que está fallando. Hoy los astros le favorecen, pruebe con los juegos de azar. Se terminó el malestar con los compañeros. Está pletórico de salud y energía.

SAGITARIO

Sentimentalmente, déjese llevar por la intuición. Atraviesa un buen momento económico. En el trabajo, no haga ningún caso a las malas lenguas. Usted bien, pero le preocupará la salud de alguien cercano.

CAPRICORNIO

Ponga algo de su parte para que mejore la relación amorosa. Jornada propicia para comprar lo que le apetezca. El ambiente profesional será duro, pero pasará pronto. Especial cuidado con los huesos.

ACUARIO

Su pareja percibe que no hay sinceridad entre los dos. Haga un análisis de sus cuentas, es necesario. Actúe con calma, ya que su empresa sufrirá cambios. En cuestiones de salud, todo en perfectas condiciones.

PISCIS

Ambiente de entendimiento y amor. En la economía, todo irá sobre ruedas. Le conviene recordar que no está solo en su trabajo. Gracias a su fuerza de voluntad, está sano y fuerte.