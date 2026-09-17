Horóscopo de hoy, jueves 17 de septiembre del 2026

ARIES

Nadie debe perturbar su estabilidad emocional. Los bienes y propiedades le producen beneficios. El horizonte profesional se encuentra sin nubes. El organismo empezará a pasarle factura si comete excesos.

TAURO

Su entusiasmo motivará de manera especial a su pareja. Está gastando como si fuera millonario y no lo es. Colabore con sus compañeros y todo será más agradable. ¡Cuidado! las dietas extrañas no son fiables.

GÉMINIS

No rechace invitaciones para pasarlo bien con sus amigos. Encuentre el agujero negro de su economía. La empresa compensará su esfuerzo. Su metabolismo se encuentra ligeramente alterado.

CÁNCER

Día agradable con los amigos y la pareja. Su situación económica es boyante. Surgirán obstáculos en su trabajo debido a la intransigencia. Tendrá las rodillas y los codos especialmente sensibles.

LEO

Muy bien con su pareja, gracias a ese talante positivo. Consigue la estabilidad económica tan esperada. Momento bastante difícil en el terreno laboral. Disfrutará de un estado mental envidiable.

VIRGO

Reconozca sus errores ante su pareja y la relación mejorará. Buen momento para invertir sus ahorros. Laboralmente, le reconocerán sus méritos anteriores. Los problemas de salud serán fácilmente controlados.

LIBRA

Gente cercana a usted le ayudará a pasar el bache afectivo. Hoy puede saldar la deuda que tiene pendiente. No está de suerte en lo que a trabajo se refiere. Está algo bajo de defensas, aliméntese mejor.

ESCORPIO

No mire hacia atrás y actúe según le dicte su corazón. Confíe en el criterio de quien le aconseja en sus inversiones. Relájese con el tema de su sueldo, mejorará en breve. Proteja su piel del excesivo sol.

SAGITARIO

Aunque se haya llevado una decepción amorosa, todo pasará. Día para resolver asuntos financieros delicados. El trabajo resultará más llevadero. Estará lleno de vitalidad.

CAPRICORNIO

Centre todas sus atenciones en su pareja y su familia. No se cree nuevas ataduras económicas. Los nuevos proyectos profesionales serán decisivos. Cálmese, los nervios son muy perjudiciales para su salud.

ACUARIO

Borrón y cuenta nueva, deje esa relación. Verá satisfechas todas sus necesidades financieras. Demuestre lo que vale a sus superiores. Es muy beneficioso ingerir líquidos, no lo olvide.

PISCIS

Estará un poco celoso de su pareja, no tiene motivos. Es el momento de correr riesgos en algunas inversiones. No haga de su trabajo su vida. Cuide su sistema nervioso.