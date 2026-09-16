Horóscopo de hoy, miércoles 16 de septiembre del 2026

ARIES

Un amigo le presentará a una persona idónea. Ocasión para invertir su dinero en algo seguro. No olvide que el comienzo en cualquier trabajo es duro. Acusará los cambios bruscos de temperatura.

TAURO

Hoy está dispuesto a conocer gente. Debe tener precaución en los asuntos de dinero. En el trabajo, estará especialmente hábil. Vigile las comidas, su estómago será el punto débil.

GÉMINIS

Tome las riendas de su vida amorosa. Cierta tendencia a gastar más de la cuenta. En su trabajo, no firme nada sin estar asesorado. No derroche tantas energías o acabará agotado.

CÁNCER

En su relación hay comunicación y pasión, muy bien. Se vislumbran progresos en lo económico. Encontrará la salida adecuada para su situación laboral. La buena alimentación beneficiará su salud.

LEO

Necesita salir con amigos. Las prisas son contraproducentes para su economía. Excelente momento para aportar iniciativas en el trabajo. La risa es un tranquilizante sin efectos secundarios.

VIRGO

Poca disposición para el amor. Cuenta con dinero suficiente para permitirse algún capricho. Tómese una tila antes de hablar con sus jefes. Sería conveniente para su salud un período de descanso.

LIBRA

La vida amorosa comienza a plantearle problemas, reaccione. Precaución a la hora de gastar. Su jefe estará encantado con su trabajo. Remedie los dolores de cabeza y cuello.

ESCORPIO

Su relación mejorará si hay más diálogo. Debe ser más cauto a la hora de dar préstamos. Amplíe su formación para mejorar su situación profesional. Ha subido de peso, no se relaje para no acumular.

SAGITARIO

No abandone la idea de convertir el romance en algo más. Parte de su presupuesto lo invertirá en un viaje inesperado. Trabas burocráticas entorpecerán su actividad laboral. El médico le aconsejará unos análisis.

CAPRICORNIO

Después de una dura temporada, llega el amor. Es un buen día para hacer grandes compras. Necesita concentración para acabar ese trabajo importante. Tenga cuidado con lo que come, puede estar caducado.

ACUARIO

Jornada decisiva para afianzar en su amor. Está muy preocupado por la economía que le rodea. Haga saber a los que le rodean lo que piensa del trabajo. Sensación de decaimiento, consulte con su médico.

PISCIS

Debe poner algo de orden en su vida sentimental. Ponga en una caja de seguridad sus objetos de valor. Pronto cambiará de lugar de trabajo, no se desespere. Una leve tortícolis puede protagonizar este día.