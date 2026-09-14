Horóscopo de hoy, lunes 14 de septiembre del 2026

ARIES

Atención, la pasión puede despertar de forma inesperada. La venta de inmuebles mejora su economía. Su ambición laboral le llevará a situaciones poco deseables. Huya de los excesos de grasa.

TAURO

Procure ser más cauteloso en su vida sentimental. Se jugará mucho en una operación financiera. En lo profesional, todo es progreso y oportunidades. Procure tomar alimentos más ricos en vitamina C.

GÉMINIS

Su vida sentimental se verá afectada por los chismes. Momento propicio para inversiones. Las cosas de su trabajo deberá tomárselas con calma. El estómago, su punto débil, se resiente.

CÁNCER

Querrá compartir más tiempo con su familia. Buena fortuna en los juegos de azar. Los comentarios de sus compañeros no deben afectarle. Descanse más o sus fuerzas se verán mermadas.

LEO

El amor que le demuestra su pareja le hará muy feliz. Su economía es lo que más le va a preocupar en esta jornada. No tenga prisa por conseguir sus objetivos profesionales. Excelentes condiciones físicas.

VIRGO

Energía positiva; restablezca su equilibrio emocional. Hoy puede ir de compras y darse algún capricho. Día algo difícil por la acumulación de trabajo. Abríguese para evitar constipados.

LIBRA

El amor le depara grandes sorpresas. Compre con buen criterio, su bolsillo se lo agradecerá. Tendrá una promoción profesional. Relájese mucho y cuide sus puntos sensibles.

ESCORPIO

Su pareja le sumirá en el desconcierto. Paciencia en lo económico, no hay mal que cien años dure. Vive un gran momento de serenidad en el trabajo. Esos mareos debe consultarlos con su médico.

SAGITARIO

Frialdad a la hora de encarar los problemas familiares. Sea consciente de los errores que le han costado dinero. Periodo de cambios en el trabajo. Evite los excesos e imprudencias con la comida y la bebida.

CAPRICORNIO

Feliz y enamorado de su pareja. Cuide esa tendencia compulsiva a gastar. Sus esfuerzos laborales se verán recompensados. Si duerme boca abajo puede que tenga dolores de cuello.

ACUARIO

Cuenta con el apoyo y cuidado de su pareja. Proteja sus intereses económicos. Jornada laboral creativa. No se preocupe por sus problemas orgánicos, son leves.

PISCIS

Momento para afianzar su relación de pareja. Posponga sus inversiones para un día más favorable. Procure acabar todos los proyectos atrasados. Físicamente, bien; mentalmente, confusión.