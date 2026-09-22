Horóscopo de hoy, martes 22 de septiembre del 2026

ARIES

No se desanime si nota tensión familiar, pasará pronto. Sus iniciativas financieras van a tener un gran éxito. Estará a gran altura en su puesto de trabajo. No se cure a medias los procesos gripales.

TAURO

Expectación ante esa nueva relación. Administre bien sus ganancias y no sea tan espléndido. Antes de hablar con sus jefes, piénselo bien. A partir de hoy se restablecerá su salud.

GÉMINIS

Se olvida con facilidad de los amigos del pasado. Intente ser económicamente independiente. En lo que al trabajo se refiere, las aguas estarán revueltas. Su dentadura estará hoy muy sensible.

CÁNCER

Respete más los comentarios de su pareja. Puede sufrir un pequeño bache económico. Su ambición y capacidad laboral serán elevadas. Tanta tensión puede provocarle problemas estomacales.

LEO

Su pareja no cumple lo hablado, debe tomar una decisión. Gasta demasiado en ropa y complementos. Intente ser más disciplinado en su trabajo. El riñón le dará algún problema, beba más agua.

VIRGO

Mire a su alrededor y encontrará el idilio. Buen momento económico, disfrútelo. Mejoras profesionales. Bajo de moral, hable con sus amigos.

LIBRA

Hoy Cupido disparará la flecha. Momento para generar prosperidad económica. Recuerde que las relaciones laborales son complicadas. Mucha atención a sus rodillas, están algo débiles.

ESCORPIO

Cambie de argumentos, su pareja está cansada. Los asuntos financieros dan un giro hacia mejor. Aprenda a defenderse de quienes le envidian laboralmente. Su cuerpo experimentará algún cambio.

SAGITARIO

En los romances, día muy tranquilo. Su economía va a sufrir varios reveses inesperados. Es buen momento para ordenar papeles en la oficina. Su silueta se verá afectada por la inactividad.

CAPRICORNIO

La familia le proporcionará grandes alegrías. Embárquese en una nueva inversión, será un éxito. Las cosas le irán saliendo bastante bien en el trabajo. Para estar en forma, nada como hacer ejercicio.

ACUARIO

Su pareja le animará, ya que comprende su mal humor. Importante desestabilización económica. En el terreno laboral, hoy se producirán muchas novedades. Vaya al campo para respirar aire puro.

PISCIS

Para encandilar a alguien utilice todos sus recursos. En el ámbito económico, la suerte estará de su parte. Mucha atención con sus compañeros de trabajo. Si nota fatiga o mareos, no se despreocupe.