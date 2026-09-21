Horóscopo de hoy, lunes 21 de septiembre del 2026

ARIES

Percibirá que es muy querido por las personas de su entorno. Respecto al dinero, escuche a los entendidos. Consolide su posición en el trabajo. Se curará completamente de una antigua dolencia.

TAURO

Por muy conflictiva que le parezca su relación, tiene arreglo. Los problemas económicos están a punto de resolverse. Debe adaptarse a los cambios laborales con inteligencia. Buen estado de salud.

GÉMINIS

Familia, pareja y amigos le harán mucha compañía. Se enfrenta a gastos extras que no puede eludir. Ábrase camino en otros campos de trabajo. Haga un esfuerzo y dedique más tiempo al ocio.

CÁNCER

Convivencia familiar tranquila. Puede tener algún problema por cuestiones de dinero. La colaboración de sus compañeros le será muy útil. Intente recuperar la energía que ha gastado.

LEO

La sinceridad será su mejor aliada para enamorar. No malgaste el dinero. Una actitud excesivamente ambiciosa en su trabajo, puede crearle enemigos. Su sentido del humor aliviará el estrés.

VIRGO

Se estabilizará pronto una relación para usted importante. Los apuros económicos desaparecen. No se fíe de las propuestas laborales. Jornada idónea para disfrutar de su buena salud.

LIBRA

Fase de expansión, alegría y diversión, todo con amor. Los problemas económicos disminuyen. Saque partido a su esfuerzo laboral de épocas anteriores. Utilice crema protectora, su piel se lo agradecerá.

ESCORPIO

No tema, su actual relación no peligra. Viva a cuerpo de rey, se lo puede permitir. Consigue ser una pieza importante en su empresa. La salud de los suyos es importante pero no descuide la propia.

SAGITARIO

Deberá hacer un esfuerzo de comprensión afectiva. Gracias a su constancia y astucia, no le falta el dinero. Demostrará su valía ante sus superiores. Estado mental y físico perfectos.

CAPRICORNIO

Ponga los pies sobre la tierra en su vida personal. Puede jugar algo de dinero a la lotería. Acontecimientos decisivos para su carrera profesional. No deje pasar los días sin acudir a sus revisiones.

ACUARIO

Probablemente tenga que resolver ciertos conflictos familiares. Puede que le toque un dinero a la lotería, disfrútelo. En lo profesional, recibirá apoyos de todos. Duerma un mínimo de ocho horas.

PISCIS

No abandone, en ningún momento, su aspecto físico. Obtendrá beneficios inesperados. Aportará profesionalmente creatividad e ingenio. Enfoque bien su energía vital y canalice su potencial.