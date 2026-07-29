Horóscopo de hoy, miércoles 29 de julio del 2026

ARIES

En el terreno amoroso, necesita más comunicación. No sea tan estricto con su economía, permítase un regalo. Baje de las nubes a la realidad, ha de hacer bien su trabajo. Los cambios de humor perjudican su salud.

TAURO

Habrá un giro en su relación amorosa. Controle en qué gasta el dinero. Se adaptará a las nuevas exigencias del trabajo. Dedique el tiempo libre a ejercitar el cuerpo.

GÉMINIS

Lo va a pasar de maravilla con su familia y amigos. Su economía puede mejorar gracias a los juegos de azar. Haga frente a los conflictos laborales con decisión. Dé mucha importancia al descanso.

CÁNCER

Cuenta con el apoyo y cuidado de su pareja. En lo económico, la buena estrella le acompaña. Está a la espera de un viaje relacionado con el trabajo. La garganta será su punto débil.

LEO

Aclare sus dudas sentimentales con su pareja. Si invita a sus amigos a cenar, no se exceda. Esa nueva tarea le catapultará a un ascenso seguro. Ejercicio moderado, no intente ponerse en forma en dos días.

VIRGO

La compañía de sus amigos le hará más llevadera la jornada. Encontrará una nueva fuente de ingresos. Verá realizado su deseo de reconocimiento profesional. Corrija las malas posturas, le perjudicarán.

LIBRA

La búsqueda de un amor ideal hace que se pierda muchas cosas. Ahorre lo que pueda y gaste lo necesario. Surge una oportunidad para mejorar de trabajo, medítelo. Un consumo mayor de frutas y verduras le hará bien.

ESCORPIO

La persona tanto tiempo esperada aparecerá. Bache económico superado. Esa capacidad de improvisación es muy valiosa en su trabajo. Puede que esté incubando un virus.

SAGITARIO

Haga caso a las indicaciones de la persona que le ama. Pronto dejará de tener números rojos. La buena fortuna le acompaña en estudios y trabajo. Póngase en manos de un masajista.

CAPRICORNIO

Bien con los amigos y con la pareja. Jornada cargada de disputas por temas económicos. Continúa en buena racha de creatividad laboral. Oxigene los pulmones y aclare la garganta.

ACUARIO

Noche ideal para disfrutar de una velada romántica. Medite bien lo que hace con su dinero, actúe con prudencia. Los mejores trabajos llegarán a través de los amigos. Esa pequeña molestia no tiene ninguna importancia.

PISCIS

Si choca mucho con la gente busque una explicación. Quizá gane un poco de dinero en los juegos de azar. Su progreso profesional no tiene freno. Habrá cambios significativos en su salud y en su figura.