Horóscopo de hoy, viernes 12 de junio del 2026

ARIES

Es necesario que recapacite sobre sus sentimientos. Quizá le llegue un recibo impagado por error. Momento para luchar por el ascenso. Evite los ambientes secos.

TAURO

Sus seres queridos están deseando ayudarle. Posibles ganancias a través de sus familiares. No intente hacer más trabajos de los que puede. Quizá sufra algún mareo esporádico, pero pronto pasará.

GÉMINIS

Si busca amor, en estos momentos lo tiene muy cerca. Con un poco más de persuasión conseguirá ese dinero. En cuanto a las ofertas profesionales, medite su respuesta. No abuse de su buen estado físico y procure descansar.

CÁNCER

Momentos familiares que recordará con melancolía. Mejora el nivel de sus ingresos. El esfuerzo personal en el trabajo será recompensado. Evite el alcohol, no le conviene.

LEO

Está capacitado para vivir un buen momento sentimental. Van a llegar unos pagos que no esperaba. Las responsabilidades profesionales aumentan. Preste más atención a su salud, pero sin obsesionarse.

VIRGO

Socialmente, gran éxito. Ha estado tiempo apretándose el cinturón, ya puede respirar. Tendencia a equivocaciones y descuidos en el trabajo. Óptima salud, pero protéjase de las corrientes.

LIBRA

Evite discusiones absurdas con su pareja, no llevan a nada. Si le deben dinero, pídalo. Su estado de ánimo se va a reflejar también en el trabajo. Inmejorable salud, no necesita ningún cuidado especial.

ESCORPIO

Situación bastante emocionante en lo sentimental. No se cree nuevas ataduras económicas. Momentos muy divertidos en su trabajo. Todo bien en cuestiones de salud.

SAGITARIO

Actúe con calma a la hora de plantear una posible ruptura. Realizará unas estupendas gestiones económicas. No eche ese trabajo a perder por su vanidad. La pereza se ha apoderado de usted, no lo permita.

CAPRICORNIO

Debe esforzarse más en demostrar sus sentimientos. Un trabajo extra le proporciona un respiro económico. Asista a los actos públicos relacionados con su trabajo. Cuide su garganta o acabará con un buen resfriado.

ACUARIO

Nueva etapa de serenidad con sus familiares y amigos. Debe empezar a ahorrar. En el trabajo, todo lo que inicie hoy será un éxito. El estrés puede ser la causa de sus problemas estomacales.

PISCIS

Recuperará amistades y relaciones perdidas. Controle los gastos o tendrá problemas económicos. Sea responsable en su trabajo, será su aval. Duerma más para recuperar la energía gastada.