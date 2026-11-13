Horóscopo de hoy viernes 13 de noviembre de 2026

ARIES

Júpiter te acompaña y la suerte camina a tu lado; es un buen día de energía alta y de evaluar proyectos propios sin descuidar tu empleo actual.

TAURO

Momento de ser honesto, aceptar críticas constructivas en el trabajo y no exigirte de más con tu pareja para evitar discusiones innecesarias.

GÉMINIS

Con Venus favoreciéndote, las relaciones se fortalecen. Acepta planes sociales o reuniones de amigos; te vendrán muy bien para desconectar.

CÁNCER

Es momento de cerrar las puertas del pasado para abrir otras nuevas. La suerte te acompaña, pero evita cargarte con los problemas ajenos.

LEO

Vivís un día muy afortunado gracias al influjo de Júpiter. Mantén la calma, cuida tus palabras y aprovecha las oportunidades laborales que se presentan.

VIRGO

Toma las riendas de tu vida y organiza tus prioridades. Una situación complicada empieza a resolverse si no analizas cada detalle en exceso.

LIBRA

Con Venus retomando su movimiento directo en tu signo, se despejan dudas sentimentales y se fortalecen los vínculos afectivos.

ESCORPIO

¡Felicidades! Recibirás buenas noticias inesperadas sobre dinero o asuntos materiales a través de un amigo o socio.

SAGITARIO

La Luna creciendo te transmite fuerza y seguridad. Buen momento para conectar con amigos y replantearte lo que no funciona.

CAPRICORNIO

Con la Luna en tu signo, hay un enfoque muy pragmático para ordenar proyectos en equipo. Suelta las cargas laborales al terminar el día.

ACUARIO

Mercurio directo te da claridad mental para entender asuntos emocionales o financieros. Buen momento para construir bases sólidas en tus proyectos.

PISCIS

Venus directo favorece el romance y las asociaciones positivas, ayudándote a dejar atrás viejas rencillas y abrirte a intercambios honestos.