Horóscopo de hoy, lunes 19 de enero de 2026

ARIES

Los malentendidos con su pareja se aclararán inesperadamente. Económicamente, la suerte le sonríe. Está muy receptivo ante las novedades laborales. Cuide su espalda, vigile su postura al sentarse.

TAURO

Las disputas amorosas solo se solucionan a través del diálogo. Debe preocuparse más por su economía. Promoción laboral, éxito, e incremento de las ganancias. Problemillas con su estado de salud.

GÉMINIS

Si se decide a hablar con su pareja, todo se arreglará. Si invierte en bolsa, esté muy pendiente de las fluctuaciones. Le encomendarán trabajos que requieren mucha energía. No descuide su visita al dentista.

CÁNCER

Cambios radicales en la manera de llevar la relación de pareja. Disfrute de su dinero, se lo ha ganado. Le ofrecerán un ascenso. Atención con los excesos en la comida y la bebida.

LEO

Las opiniones de otras personas le ayudarán en su vida sentimental. Suerte en los juegos de azar. Tómese su tiempo en el trabajo o cometerá errores. Cuide su estómago e intestinos.

VIRGO

Puede que tenga alguna diferencia con su pareja. Sorpresas agradables en su cuenta corriente. Sus jefes compensarán todos sus esfuerzos. Físicamente, se encuentra mejor que nunca.

LIBRA

Mantenga a raya los celos. Un pago que olvidó puede descabalar su presupuesto. Sus comentarios sobre el trabajo no serán comprendidos. Quizá ese cansancio se deba a su bajo nivel de hierro.

ESCORPIO

Inténtelo, demuestre más cariño y comprensión. Esos caprichos excesivos están repercutiendo en su bolsillo. Dotes organizadoras en el trabajo. Levemente, su salud se verá afectada.

SAGITARIO

En su relación de pareja pueden surgir discusiones. Procure controlar los gastos, tiende a derrochar. Su creatividad le avala a la hora de cambiar de trabajo. La práctica de ejercicio es muy sana para la mente.

CAPRICORNIO

Si está triste, sus amigos harán que lo olvide. Planifique el modo en el que gastará su dinero. Su creatividad le hará lograr sus objetivos laborales. Ese zumo de naranja diario da sus frutos.

ACUARIO

Su pareja está esperando una caricia, no sea arisco. Buen momento para interesarse por el ahorro. Los trabajos y esfuerzos pasados darán su recompensa. Debe cuidar su alimentación si quiere rendir más.

PISCIS

Gana la confianza de la persona que le interesa. Gastos inesperados desequilibran su presupuesto. Su capacidad de trabajo será la envidia de sus compañeros. Por su salud, evite las grasas y los dulces.