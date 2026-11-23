ARIES

Tendrás un nivel de energía moderado; aceptar una salida social te ayudará a despejar un leve bajón anímico. Es un día para actuar con cautela frente a posibles oposiciones o rivalidades en lo laboral. Evita prolongar situaciones que no te convencen; hablar con sinceridad aclarará el panorama con tu pareja.

TAURO

Mantendrás una vitalidad estable, ideal para enfocarte en el bienestar dentro del hogar y la familia. Buen momento para el ahorro y para realizar adquisiciones planificadas, mientras tu esfuerzo laboral comienza a ser reconocido. El clima afectivo será armónico y receptivo, favoreciendo los encuentros cercanos.

GÉMINIS

Con el inicio de tu temporada solar sentirás fuerza y entusiasmo, pero evita los excesos físicos. Se abren intercambios fructíferos, contratos o proyectos vinculados con estudios y viajes. Tu magnetismo estará en alza, facilitando acuerdos y momentos gratos en pareja.

CÁNCER

Disfrutarás de un excelente bienestar físico; aprovecha algún momento a solas para meditar y recargar energías. Las circunstancias juegan a tu favor y podrías recibir una propuesta económica interesante; analizala con madurez antes de decidir. El dinamismo y la simpatía marcarán tus vínculos, permitiéndote compartir tiempo de calidad.

LEO

Contarás con gran vitalidad física y claridad mental para encarar el inicio de la semana. Es una jornada propicia para impulsar proyectos comerciales o de comunicación por iniciativa propia. La empatía será clave; si alguien que te interesa atraviesa un momento sensible, respeta sus tiempos.

VIRGO

Podrías experimentar algo de tensión o ansiedad, por lo que conviene organizar tus horarios y hacer pausas. Cuida tus finanzas y posterga las decisiones económicas importantes para otro día más despejado. El plano afectivo se mantiene estable, aunque requerirá paciencia para evitar malentendidos.

LIBRA

Tendrás alta resistencia y energía para afrontar una agenda intensa y renovar tu imagen personal. Es uno de los puntos más fuertes del día, con posibilidades de ganancias y cambios muy favorables. Si estás en pareja, expresa tus sentimientos con claridad; si reaparece alguien del pasado, evalúa bien antes de dar un paso.

ESCORPIO

Podrías sentir una leve baja energética; prioriza el descanso y evita sobrecargarte. Necesitarás diplomacia, orden y perseverancia para sortear algunos obstáculos laborales. Una charla sincera sin reproches permitirá resolver diferencias que vienen arrastrándose en la pareja.

SAGITARIO

Mantén el optimismo y no dejes que los retrasos momentáneos afecten tu descanso o estado de ánimo. La economía y los vínculos se entrecruzan; es un buen día para organizar gastos compartidos o recibir apoyo de alguien cercano. Podría surgir una atracción inesperada dentro de tu entorno laboral o cotidiano.

CAPRICORNIO

Tu estado físico será equilibrado siempre que logres mantener tu centro emocional. Se aconseja prudencia con los gastos y perseverancia si una entrevista o gestión no sale como esperabas a la primera. Evita las discusiones impulsivas y cuida las palabras para conservar la armonía en tus relaciones.

ACUARIO

Contarás con buena energía vital y una notable capacidad de concentración para retomar pendientes. Jornada muy favorable para avanzar en tareas complejas y proyectos vinculados con el intercambio o el extranjero. Vivirás un día de gran entendimiento, complicidad y sensualidad en el plano sentimental.

PISCIS

Cuida tus niveles de energía y evita exigirte de más en el arranque de la semana. Jornada para avanzar con cautela en temas financieros y evitar gastos innecesarios. Busca la calma en tus vínculos y tómate el tiempo necesario antes de reaccionar ante diferencias de opinión.