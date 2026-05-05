Horóscopo de hoy, martes 05 de mayo de 2026

ARIES

Recuerde, cuide a diario el amor. Ponga en práctica ese plan de ahorro que ha ideado. Sus superiores le ofrecerán un proyecto que le encantará. Evite la pereza y dedique tiempo al ejercicio.

TAURO

Muy bien con su pareja. Recapacite y proyecte bien su futuro económico. Le harán una confidencia en el trabajo para ver si es de fiar. Los ejercicios al aire libre son buenos para la mente.

GÉMINIS

Estará más sensible y emotivo que de costumbre. Respecto al dinero, escuche a los entendidos. Alcanzará sus metas profesionales. La salud está perfecta, no necesita ningún cuidado especial.

CÁNCER

Dese la oportunidad de vivir un gran amor, relájese. Nuevos objetivos financieros. No dude de sus valores y capacidades laborales. Su aspecto ojeroso se deberá solo al cansancio.

LEO

Muéstrese más indulgente, su pareja lo necesita. Prudencia en cuestiones de dinero. Las responsabilidades profesionales aumentan. La alegría es sinónimo de salud.

VIRGO

La impaciencia es no es buena en el amor. Tiene un excepcional olfato financiero, aprovéchelo. Sobresaldrá por encima de sus compañeros de trabajo. Administre su energía, ya que tiene tendencia al cansancio.

LIBRA

Su familia también le necesita. No dude de su capacidad para aumentar sus ingresos. Pida ayuda para tomar decisiones profesionales. No fuerce su organismo.

ESCORPIO

Sorprenda a su pareja con una cena romántica. Momento para hacer compras pendientes. Planee cuidadosamente la estrategia a seguir en el trabajo. No hay nada como el ejercicio para aliviar tensiones.

SAGITARIO

Los juegos amorosos se le van a dar muy bien. Invierta, los astros le favorecen. Empieza una nueva etapa muy enriquecedora en su trabajo. Las molestias lumbares pueden deberse a malas posturas.

CAPRICORNIO

Quizás ocurra que ni familia ni pareja le entiendan. Económicamente, sea prudente y no se precipite. Las conexiones con sus clientes son buenas. Su piel necesita cuidados, no escatime ni tiempo ni dinero.

ACUARIO

En la convivencia, tensiones y riñas. No cuente con ingresos fáciles, el azar no está de su lado. Los viajes de trabajo son circunstanciales, no se agobie. Debe cuidarse, su salud es preocupante.

PISCIS

Su relación de pareja está necesitando una terapia. Gastos imprevistos pueden desestabilizar su economía. Aproveche para estudiar algo nuevo. Precaución con las exposiciones prolongadas al sol.