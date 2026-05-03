Horóscopo de hoy, domingo 03 de mayo de 2026

Aries

La jornada te impulsa a avanzar, pero será importante medir los tiempos. Evitá actuar por impulso y priorizá decisiones que te den estabilidad a largo plazo.

Tauro

Las energías favorecen los momentos de calma y disfrute. Un buen día para conectar con lo simple y fortalecer lazos con personas cercanas.

Géminis

Tu mente estará activa y con ganas de comunicar. Aprovechá para aclarar ideas o retomar conversaciones que quedaron pendientes.

Cáncer

La sensibilidad será protagonista, pero bien canalizada puede ayudarte a mejorar vínculos. Escuchar y expresar será clave durante el día.

Leo

Tu energía estará en alza y podrías destacarte en reuniones o planes sociales. Recordá dar lugar también a la opinión de los demás.

Virgo

La organización será fundamental para evitar tensiones. Ordenar pendientes o planificar la semana te dará tranquilidad.

Libra

Buscar equilibrio entre tus necesidades y las de otros será clave. Podrías enfrentar decisiones importantes en el plano emocional.

Escorpio

La intuición estará muy presente. Confiá en lo que sentís, pero evitá reaccionar de manera impulsiva ante situaciones sensibles.

Sagitario

El día invita a salir de la rutina y hacer algo distinto. Un cambio, por pequeño que sea, puede renovar tu energía.

Capricornio

Las responsabilidades pueden aparecer, pero sabrás manejarlas con orden. Encontrar tiempo para descansar también será importante.

Acuario

Las ideas fluyen y tu creatividad se potencia. Es un buen momento para pensar en proyectos o animarte a iniciar algo nuevo.

Piscis

La jornada favorece la introspección y el descanso emocional. Dedicarte un momento a vos mismo te ayudará a recargar energías.