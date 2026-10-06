Horóscopo de hoy martes 06 de octubre de 2026

ARIES

El amor será placentero. Buen momento en su economía. Buenas vibraciones relacionadas con el trabajo. Molestias en alguna articulación anteriormente afectada.

TAURO

Aproveche los rayos de Venus para ampliar relaciones. Nuevas oportunidades para conseguir objetivos financieros. Conseguirá dar forma a un proyecto laboral. Aparecen molestias estomacales pasajeras.

GÉMINIS

Cuide la amistad y el amor. Estudie a fondo esa nueva inversión. Tomará decisiones laborales muy valiosas para el futuro. Si quiere adelgazar, visite a un especialista en nutrición.

CÁNCER

No sea egoísta y dedique más mimos a sus familiares. Quizá reciba una inesperada paga que le vendrá muy bien. Sus jefes se darán cuenta de sus buenas cualidades. Las corrientes pueden darle un susto.

LEO

Sea más tolerante con su pareja, verá como todo cambia. Su actual equilibrio económico se ve amenazado. Olvídese de esos complejos y rendirá en su trabajo. Le gusta estar en forma, pero tiene que disciplinarse.

VIRGO

Nace una bonita relación, insista y ganará. Hoy se complican los temas económicos. Tiene confianza para lanzarse a nuevas empresas. Debe empezar hoy mismo a cuidarse.

LIBRA

Preste atención a las relaciones con los amigos. Llegan gastos inesperados. Aprenda a escuchar las opiniones de sus compañeros. Hágase unos análisis de sangre para controlar su salud.

ESCORPIO

Amenaza de una pequeña crisis emocional. Le será devuelta esa cantidad de dinero que prestó. Sus jefes se resisten a sus peticiones. Los abusos cometidos últimamente mermarán su salud.

SAGITARIO

Planee una cena familiar, se alegrarán mucho. Las cuestiones económicas no son favorables. Retome algún antiguo proyecto profesional. Hoy es un buen día, disfrute de sus energías.

CAPRICORNIO

Su vida sentimental no se verá afectada por los chismorreos. Día de apuro económico, pero es pasajero. Tienda la mano a ese compañero que tanto le necesita. Su salud está ligeramente deteriorada.

ACUARIO

Nada puede irle mejor que el amor. Se verá obligado a realizar gastos extraordinarios. Sea meticuloso en la realización de su trabajo. Procure tomar alimentos más ricos en vitamina C.

PISCIS

Gran complicidad con la persona amada. No se comprometa con gastos que no puede afrontar. Alguno de sus superiores quiere promocionarle. No permita que esas leves molestias le amarguen el día.