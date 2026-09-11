Horóscopo de hoy, viernes 11 de septiembre del 2026

ARIES

Reforzará los lazos amorosos y de amistad. Su situación económica es envidiable, pero siga alerta. Su buena disposición le abrirá las puertas en su empresa. Su condición física mejorará si sale a caminar.

TAURO

Sentirá cierta nostalgia de un amor perdido. Sin problemas para hacer frente a sus gastos. Preste más atención a sus compañeros de trabajo. Buen momento para reducir el consumo de tabaco.

GÉMINIS

Sentirá frustración al perder la paciencia con su pareja. Excelente momento económico. Los problemas del trabajo los resolverá sobre la marcha. Tome más calcio en su alimentación.

CÁNCER

No debe confundir la amistad con el amor. No logrará reunir el dinero suficiente para su proyecto. Funciona todo mejor en el trabajo actuando de forma sutil. Gracias a su fuerza de voluntad, está sano y fuerte.

LEO

Es muy importante que no confunda el amor con el sexo. Hoy ayudará económicamente a un amigo. En el trabajo, no se duerma en los laureles. Una buena alimentación es fundamental.

VIRGO

Estará en su salsa en fiestas y saraos, acabará con las penas. Es hora de realizar esos proyectos bursátiles tan deseados. Procure no crearse conflictos en su trabajo. El estómago será hoy el protagonista.

LIBRA

Con tantas reuniones, su relación de pareja se puede resentir. Desprenderse algo de dinero sin tanto miedo. Avalancha de trabajo. Controle la cantidad de lo que come.

ESCORPIO

No se altere con su pareja por causas ajenas. Controle el gasto telefónico o la factura le asustará. Gran entusiasmo laboral que le llevará lejos. Las «tapas» una noche no están mal, convertirlas en su dieta, sí.

SAGITARIO

La vida familiar le dará muchas satisfacciones. Gastar menos es una buena inversión. Ningún problema en el trabajo, pero insista con sus proyectos. Muy bien de defensas, puede afrontar cualquier tema.

CAPRICORNIO

Le costará ceder ante su pareja. Ahorre algo de lo que gana, la vida da muchas vueltas. Analice el porqué de esa desidia en el trabajo. Quizá tenga dolor de cabeza, pero se le pasará enseguida.

ACUARIO

Puede que surja un romance. Si tiene un negocio, obtendrá importantes beneficios. La agresividad no es una opción, tampoco en el trabajo. Si nota molestias de tipo óseo o muscular, vaya al médico.

PISCIS

Hoy será mejor que se olvide del amor. Se siente como si nadara en la abundancia, y con razón. Va a conseguir sus metas profesionales. Quizá padezca acidez de estómago.