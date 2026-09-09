Horóscopo de hoy, miércoles 9 de septiembre del 2026

ARIES
No permita que el rencor bloquee su relación. Si sigue ahorrando conseguirá hacer ese viaje soñado. No debe olvidar sus compromisos profesionales. El aire libre es un buen aliado contra la depresión.
TAURO
No abandone, demuestre todo su interés a la persona amada. Si alguien le debe dinero, tenga paciencia. La situación profesional mejora notablemente. Puede tener algún problema orgánico de carácter leve.
GÉMINIS
Aun en los momentos de discordia, sus amigos no le fallarán. Está mejor de dinero de lo que había previsto. Se reestructura la plantilla, será para bien. Dedique más atención a su salud.
CÁNCER
Intensidad en amores y desamores. Evite comprar alocadamente. Puede conseguir todo lo que se proponga en su trabajo. Si lleva lentillas, no abuse de ellas.
LEO
Buen momento para ahondar en los sentimientos. Su excesiva generosidad le pasa factura. Mire con lupa todo lo que firme o acuerde con su empresa. La primera riqueza es la salud, ¡mímela!
VIRGO
Ese derroche de pasión disfrútelo con su pareja. En cuestiones de dinero, la suerte está de su lado. Ciertas trabas laborales, no deben preocuparle. Los astros le hacen sentirse lleno de energía.
LIBRA
No agobie a sus seres queridos con sus lamentaciones. Los ahorros le hacen sentirse seguro. Se producirán nuevos contactos profesionales. Los analgésicos le aliviarán los síntomas, pero no el mal.
ESCORPIO
Medite sus decisiones acerca de esa persona que le interesa. Se arrepentirá de los excesos cometidos con su dinero. Los mejores trabajos llegarán a través de los amigos. Hoy será un día intenso ¡contrólese!
SAGITARIO
Buen momento para los romances. Planifique el modo en el que gastará su dinero. Sea consciente de su talento y véndalo a buen precio. Sufrirá molestias de estómago si no se tranquiliza.
CAPRICORNIO
No tome decisiones unilaterales en el amor. No se agobie pensando en ahorrar, disfrute del dinero. Necesita sosiego para presentar sus condiciones laborales. Enhorabuena, con el deporte ha recuperado su figura.
ACUARIO
Comunique a su pareja los problemas que le han surgido. Ahorre, no es cuestión de no gastar, sino de administrarse mejor. Recompensa a sus esfuerzos profesionales. Tiene a su cuerpo demasiado abandonado.
PISCIS
Jornada para profundizar en las relaciones con sus amigos. Todo sube menos su economía. Las dificultades que se presentan en el trabajo le afectarán. Estado de salud estupendo.