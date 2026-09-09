Horóscopo de hoy, miércoles 9 de septiembre del 2026

ARIES

No permita que el rencor bloquee su relación. Si sigue ahorrando conseguirá hacer ese viaje soñado. No debe olvidar sus compromisos profesionales. El aire libre es un buen aliado contra la depresión.

TAURO

No abandone, demuestre todo su interés a la persona amada. Si alguien le debe dinero, tenga paciencia. La situación profesional mejora notablemente. Puede tener algún problema orgánico de carácter leve.

GÉMINIS

Aun en los momentos de discordia, sus amigos no le fallarán. Está mejor de dinero de lo que había previsto. Se reestructura la plantilla, será para bien. Dedique más atención a su salud.

CÁNCER

Intensidad en amores y desamores. Evite comprar alocadamente. Puede conseguir todo lo que se proponga en su trabajo. Si lleva lentillas, no abuse de ellas.

LEO

Buen momento para ahondar en los sentimientos. Su excesiva generosidad le pasa factura. Mire con lupa todo lo que firme o acuerde con su empresa. La primera riqueza es la salud, ¡mímela!

VIRGO

Ese derroche de pasión disfrútelo con su pareja. En cuestiones de dinero, la suerte está de su lado. Ciertas trabas laborales, no deben preocuparle. Los astros le hacen sentirse lleno de energía.

LIBRA

No agobie a sus seres queridos con sus lamentaciones. Los ahorros le hacen sentirse seguro. Se producirán nuevos contactos profesionales. Los analgésicos le aliviarán los síntomas, pero no el mal.

ESCORPIO

Medite sus decisiones acerca de esa persona que le interesa. Se arrepentirá de los excesos cometidos con su dinero. Los mejores trabajos llegarán a través de los amigos. Hoy será un día intenso ¡contrólese!

SAGITARIO

Buen momento para los romances. Planifique el modo en el que gastará su dinero. Sea consciente de su talento y véndalo a buen precio. Sufrirá molestias de estómago si no se tranquiliza.

CAPRICORNIO

No tome decisiones unilaterales en el amor. No se agobie pensando en ahorrar, disfrute del dinero. Necesita sosiego para presentar sus condiciones laborales. Enhorabuena, con el deporte ha recuperado su figura.

ACUARIO

Comunique a su pareja los problemas que le han surgido. Ahorre, no es cuestión de no gastar, sino de administrarse mejor. Recompensa a sus esfuerzos profesionales. Tiene a su cuerpo demasiado abandonado.

PISCIS

Jornada para profundizar en las relaciones con sus amigos. Todo sube menos su economía. Las dificultades que se presentan en el trabajo le afectarán. Estado de salud estupendo.