Horóscopo de hoy, viernes 05 de junio del 2026

ARIES

Debe mimar más a su pareja, se siente olvidada. Hoy su economía no mejorará. Medite detenidamente las ofertas antes de cambiar de trabajo. Físicamente se sentirá fuerte y resistente.

TAURO

Las novedades sentimentales no tienen futuro. Importante apoyo económico procedente de un amigo. No se menosprecie, usted es excelente en el trabajo. Aficionado a la buena mesa, ojo con los excesos.

GÉMINIS

Es muy posible que se produzca un reencuentro amoroso. Gastos imprevistos relacionados con el hogar. Presión laboral por parte de los compañeros. Los problemas de salud serán fácilmente controlados.

CÁNCER

Debe liberarse de su miedo al ridículo y el amor llegará. No piense tanto en el dinero y salga a divertirse. Baje de las nubes a la realidad, ha de hacer bien su trabajo. Oportunidad para liberarse de ese persistente estrés.

LEO

Puede verse envuelto en un buen lío sentimental. Compre algo nuevo y no se gaste un dineral en reparaciones. Buena suerte en ese nuevo proyecto profesional. Susceptible a los contagios víricos.

VIRGO

Momentos muy dulces por efecto de influencias astrales. Evite gastos innecesarios. Céntrese en su trabajo, no deje que le distraigan. Prevenga la formación de cálculos en las vías urinarias.

LIBRA

Quiérase más y recupere la autoestima. Sus negocios le reportan importantes beneficios. No se precipite con las ofertas de trabajo. La primera riqueza es la salud, ¡mímela!

ESCORPIO

Será objeto de envidias por lo bien que le va en amores. Con un golpe de suerte podrá aumentar sus ingresos. Asuma nuevas responsabilidades, está capacitado. Conveniente hacer ejercicios para el dolor de espalda.

SAGITARIO

Las discusiones con su pareja empeoran la relación. Un gasto imprevisto desnivela su presupuesto. En el trabajo, considere ese error como algo positivo para el futuro. La dieta debe ser más acorde con las necesidades reales.

CAPRICORNIO

Un amigo puede defraudarle. La temporada de grandes gastos toca a su fin. Día algo difícil por la acumulación de trabajo. Tendencia al agotamiento emocional.

ACUARIO

Le hacen una declaración de amor en toda regla. Retome los negocios que otros han abandonado. Adáptese a los aires de renovación de su empresa. Los astros le favorecen con buena salud.

PISCIS

Descubrirá nuevos aspectos de su carácter, se querrá más. Buenas oportunidades económicas, aprovéchelas. Está muy bien considerado en su empresa. Día agotador, respete sus horas de sueño.