Horóscopo de hoy, viernes 17 de abril de 2026

ARIES

Puede ser que hoy encuentre a esa persona especial. Su presupuesto no le permite excesos. Las mejoras laborales se están negociando. Los ejercicios respiratorios son buenos para su corazón.

TAURO

No abandone, demuestre todo su interés a la persona amada. Si tiene una deuda que saldar, es el momento. En el trabajo, va a cosechar un éxito sin precedentes. Tiene falta de ejercicio, así que decídase y haga algo.

GÉMINIS

Las relaciones con su familia hay que cuidarlas. Buena suerte en los asuntos económicos. El ambiente laboral va a estar algo tenso. Es el momento idóneo para hacer deportes de montaña.

CÁNCER

Medite sus decisiones acerca de esa persona que le interesa. Estará más ahorrador que de costumbre. No se agobie en el trabajo, está todo resuelto. Sus tobillos están muy sensibles.

LEO

Hable con su pareja, pero con diplomacia y sin enfados. Dispondrá de más dinero del que esperaba, pero no ahora. Hoy tendrá un día agotador en su trabajo. Su cabeza será su punto débil; por lo demás, todo bien.

VIRGO

No piense más en lo ocurrido con su pareja, relájese. Llevará a cabo con éxito numerosas transacciones. Los negocios saldrán mejor de lo que puede imaginar. Si sufre alergia, lleve siempre su inhalador.

LIBRA

Está especialmente receptivo para el amor. Se produce un ingreso que no esperaba. La creatividad es básica en su trabajo. Disfrutará de un estado mental envidiable.

ESCORPIO

Conocerá a alguien encantador y revivirá. Gastará gran parte de sus ahorros en comprar regalos. La impulsividad no es buena para hablar con los jefes. Los nervios le producirán tensión muscular.

SAGITARIO

No sea agresivo con las personas que le quieren. Tendrá problemas con el dinero si no ahorra más. Dele un buen empujón a su trabajo actuando con diligencia. Gozará de mucho dinamismo.

CAPRICORNIO

Sea más flexible con los fallos de sus seres queridos. Goza de una mayor estabilidad financiera. Logrará éxito profesional si es diligente. La obsesión por lucir una figura espléndida es excesiva.

ACUARIO

El panorama amoroso se presenta tranquilo. Demasiados créditos, vaya saldando deudas. Confíe en sus compañeros y así podrá afrontar sus proyectos. El cansancio será su peor enemigo, descanse más.

PISCIS

Buen día para comenzar una nueva amistad. Hoy podrá sacar mucho rendimiento a su dinero. Sus jefes le valoran más que nunca, aunque no se lo digan. Sea prudente con la bebida y la comida.