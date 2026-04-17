Horóscopo de hoy, viernes 17 de abril de 2026

ARIES
Puede ser que hoy encuentre a esa persona especial. Su presupuesto no le permite excesos. Las mejoras laborales se están negociando. Los ejercicios respiratorios son buenos para su corazón.
TAURO
No abandone, demuestre todo su interés a la persona amada. Si tiene una deuda que saldar, es el momento. En el trabajo, va a cosechar un éxito sin precedentes. Tiene falta de ejercicio, así que decídase y haga algo.
GÉMINIS
Las relaciones con su familia hay que cuidarlas. Buena suerte en los asuntos económicos. El ambiente laboral va a estar algo tenso. Es el momento idóneo para hacer deportes de montaña.
CÁNCER
Medite sus decisiones acerca de esa persona que le interesa. Estará más ahorrador que de costumbre. No se agobie en el trabajo, está todo resuelto. Sus tobillos están muy sensibles.
LEO
Hable con su pareja, pero con diplomacia y sin enfados. Dispondrá de más dinero del que esperaba, pero no ahora. Hoy tendrá un día agotador en su trabajo. Su cabeza será su punto débil; por lo demás, todo bien.
VIRGO
No piense más en lo ocurrido con su pareja, relájese. Llevará a cabo con éxito numerosas transacciones. Los negocios saldrán mejor de lo que puede imaginar. Si sufre alergia, lleve siempre su inhalador.
LIBRA
Está especialmente receptivo para el amor. Se produce un ingreso que no esperaba. La creatividad es básica en su trabajo. Disfrutará de un estado mental envidiable.
ESCORPIO
Conocerá a alguien encantador y revivirá. Gastará gran parte de sus ahorros en comprar regalos. La impulsividad no es buena para hablar con los jefes. Los nervios le producirán tensión muscular.
SAGITARIO
No sea agresivo con las personas que le quieren. Tendrá problemas con el dinero si no ahorra más. Dele un buen empujón a su trabajo actuando con diligencia. Gozará de mucho dinamismo.
CAPRICORNIO
Sea más flexible con los fallos de sus seres queridos. Goza de una mayor estabilidad financiera. Logrará éxito profesional si es diligente. La obsesión por lucir una figura espléndida es excesiva.
ACUARIO
El panorama amoroso se presenta tranquilo. Demasiados créditos, vaya saldando deudas. Confíe en sus compañeros y así podrá afrontar sus proyectos. El cansancio será su peor enemigo, descanse más.
PISCIS
Buen día para comenzar una nueva amistad. Hoy podrá sacar mucho rendimiento a su dinero. Sus jefes le valoran más que nunca, aunque no se lo digan. Sea prudente con la bebida y la comida.