Horóscopo de hoy, viernes 18 de septiembre del 2026

ARIES

Póngase en guardia, una antigua relación intenta descentrarle. Haga buen uso de los últimos ingresos. Día bueno para hacer nuevos clientes. La postura al dormir es la causa de sus dolores de espalda.

TAURO

El trato con su pareja tiende a mejorar. Cuidado con sus facturas. Sea consecuente con sus decisiones de trabajo. Un calzado más adecuado y sus pies se lo agradecerán.

GÉMINIS

Gran momento para las amistades intensas. El dinero será fuente de preocupaciones o inquietudes. Envíe su currículum y espere respuesta; va a tener suerte. Su dentadura le ocasionará pequeños problemas.

CÁNCER

Ha dejado en segundo plano a alguna persona muy querida. Un robo o un descuido pueden desajustar su economía. Retome algún antiguo proyecto profesional. Conviene que visite a un masajista.

LEO

En el amor, despreocúpese y seguro que surgirá algo. Una buena amistad le pone tras la pista de un negocio. Pequeñas preocupaciones en su entorno laboral. No se preocupe por su salud, desaparecerá esa tos.

VIRGO

Envíe flores a esa persona tan especial. Debe preocuparse más por su economía. Destine más horas a su formación laboral. Deseche esa obsesión por la salud, está perfectamente.

LIBRA

Debe romper esa amistad que le está martirizando. No se lamente ahora del dinero que ha gastado días atrás. Reconsidere su actitud en el trabajo. Una buena pedicura es lo que usted necesita.

ESCORPIO

Debe ceder para armonizar con la persona amada. Siga con el control de gastos. Está bajo una influencia positiva que favorece su trabajo. Ágil y con energía suficiente para hacer lo que le apetezca.

SAGITARIO

Intente comprender lo que demanda su pareja. Cualquier tipo de inversión puede funcionar. En el trabajo, establezca prioridades. La cabeza va a ser su zona más delicada.

CAPRICORNIO

Día especialmente divertido. Disfrute un poco más de su dinero. El momento laboral es francamente bueno para su promoción. Las discusiones afectan a su salud, procure evitarlas.

ACUARIO

Riesgo de discutir con un amigo. Aplique toda su creatividad en ganar el dinero que necesita. Relájese y saldrá de esa sensación de ahogo en la empresa. Fatiga acumulada debido a los excesos.

PISCIS

Su corazón está predispuesto a aceptar un flechazo. Jornada interesante para hacer algunas inversiones. Échele ganas al trabajo. Le vendrá bien tener un mayor contacto con la naturaleza.