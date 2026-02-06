Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 29292

8991

0645

9332

5615

1018

6119

5366

8495

8329

3410

9595

1295

3716

1636

7781

1673

2808

9869

8621

5105

El número 91 en el mundo de los sueños es el excusado.

Soñar con el excusado se relaciona con la necesidad de liberarse de cargas, preocupaciones o situaciones negativas. Representa limpieza, descarga emocional y el cierre de ciclos que ya cumplieron su función.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.