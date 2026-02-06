  • Dólar
Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Viernes 6 de febrero de 2026.

6 Febrero de 2026 12.39

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 29292

  • 8991
  • 0645
  • 9332
  • 5615
  • 1018
  • 6119
  • 5366
  • 8495
  • 8329
  • 3410
  • 9595
  • 1295
  • 3716
  • 1636
  • 7781
  • 1673
  • 2808
  • 9869
  • 8621
  • 5105

 

El número 91 en el mundo de los sueños es el excusado.

Soñar con el excusado se relaciona con la necesidad de liberarse de cargas, preocupaciones o situaciones negativas. Representa limpieza, descarga emocional y el cierre de ciclos que ya cumplieron su función.

 

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

