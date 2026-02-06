Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo matutino nº 29292
- 8991
- 0645
- 9332
- 5615
- 1018
- 6119
- 5366
- 8495
- 8329
- 3410
- 9595
- 1295
- 3716
- 1636
- 7781
- 1673
- 2808
- 9869
- 8621
- 5105
El número 91 en el mundo de los sueños es el excusado.
Soñar con el excusado se relaciona con la necesidad de liberarse de cargas, preocupaciones o situaciones negativas. Representa limpieza, descarga emocional y el cierre de ciclos que ya cumplieron su función.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.