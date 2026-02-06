Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo de la primera nº 29291
- 6980
- 2001
- 7035
- 3295
- 6153
- 8045
- 6695
- 3057
- 2090
- 3349
- 0099
- 9012
- 6719
- 0016
- 4069
- 6235
- 0479
- 1939
- 6104
- 0783
El número 80 en el mundo de los sueños es la bocha.
Soñar con la bocha se asocia al juego, la suerte y el movimiento constante. Representa situaciones que giran, cambios rápidos y decisiones que dependen del azar, pero también invita a animarse y participar sin miedo.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.