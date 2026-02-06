  • Dólar
Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Viernes 6 de febrero de 2026.

6 Febrero de 2026 09.55

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº 29291

  • 6980
  • 2001
  • 7035
  • 3295
  • 6153
  • 8045
  • 6695
  • 3057
  • 2090
  • 3349
  • 0099
  • 9012
  • 6719
  • 0016
  • 4069
  • 6235
  • 0479
  • 1939
  • 6104
  • 0783

El número 80 en el mundo de los sueños es la bocha.

Soñar con la bocha se asocia al juego, la suerte y el movimiento constante. Representa situaciones que giran, cambios rápidos y decisiones que dependen del azar, pero también invita a animarse y participar sin miedo.

 

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

