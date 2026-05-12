Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29662
1- 7903
2- 6561
3- 4965
4- 3445
5- 0598
6- 1470
7- 5403
8- 9942
9- 8248
10- 6711
11- 1745
12- 5702
13- 7548
14- 2323
15- 9163
16- 0982
17- 5805
18- 7562
19- 2903
20- 2408
El 03 en el mundo de los sueños es San Cono
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12 Mayo de 2026 11.45
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29662
1- 7903
2- 6561
3- 4965
4- 3445
5- 0598
6- 1470
7- 5403
8- 9942
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