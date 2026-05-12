Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29662

1- 7903

2- 6561

3- 4965

4- 3445

5- 0598

6- 1470

7- 5403

8- 9942

9- 8248

10- 6711

11- 1745

12- 5702

13- 7548

14- 2323

15- 9163

16- 0982

17- 5805

18- 7562

19- 2903

20- 2408

El 03 en el mundo de los sueños es San Cono

