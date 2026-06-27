Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo vespertino nº2 9 8 4 8
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Número ganador: 20
Significado en los sueños:
20 - La fiesta
La fiesta simboliza alegría, celebración y encuentros con personas queridas. En los sueños suele representar buenas noticias, momentos de felicidad compartida y la llegada de una etapa favorable. También puede reflejar el deseo de disfrutar, socializar y celebrar logros personales o familiares.