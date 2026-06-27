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Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

27 Junio de 2026 14.19

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino nº2 9 8 4 8

 

  1. 6420
  2. 2553
  3. 0369
  4. 6142
  5. 5435
  6. 0096
  7. 6833
  8. 5759
  9. 9080
  10. 2979
  11. 6653
  12. 1005
  13. 7011
  14. 8552
  15. 1219
  16. 1313
  17. 9376
  18. 4637
  19. 8153
  20. 5451

Número ganador: 20

Significado en los sueños:
20 - La fiesta

La fiesta simboliza alegría, celebración y encuentros con personas queridas. En los sueños suele representar buenas noticias, momentos de felicidad compartida y la llegada de una etapa favorable. También puede reflejar el deseo de disfrutar, socializar y celebrar logros personales o familiares.

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