Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino nº2 9 8 4 8

6420 2553 0369 6142 5435 0096 6833 5759 9080 2979 6653 1005 7011 8552 1219 1313 9376 4637 8153 5451

Número ganador: 20

Significado en los sueños:

20 - La fiesta

La fiesta simboliza alegría, celebración y encuentros con personas queridas. En los sueños suele representar buenas noticias, momentos de felicidad compartida y la llegada de una etapa favorable. También puede reflejar el deseo de disfrutar, socializar y celebrar logros personales o familiares.