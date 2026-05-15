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Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Viernes 15 de Mayo 2026

15 Mayo de 2026 11.45

Matutino 11.30 hs

Sorteo n° 29677

1- 3322

2- 2814

3- 8876

4- 1663

5- 2918

6- 2033

7- 7260

8- 6301

9- 9313

10- 2758

11- 8153

12- 0389

13- 9973

14- 8385

15- 6872

16- 3832

17- 8345

18- 7282

19- 4313

20- 6678

 

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