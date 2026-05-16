Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº

Lista de números ganadores - Matutino (16/05/2026)

1320

3234

4739

8384

9447

5074

7623

6671

9838

7407

9237

9108

5071

1955

1291

7013

5817

1423

8315

7086

Número ganador: 20

Significado en los sueños:

20 - La fiesta

La fiesta simboliza alegría, celebración y encuentros sociales. En los sueños suele representar momentos felices, buenas noticias o etapas de disfrute que se acercan, además de la necesidad de compartir y celebrar logros.