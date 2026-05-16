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Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Sábado 16 de mayo de 2026.

16 Mayo de 2026 12.29

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 

Lista de números ganadores - Matutino (16/05/2026)

  • 1320
  • 3234
  • 4739
  • 8384
  • 9447
  • 5074
  • 7623
  • 6671
  • 9838
  • 7407
  • 9237
  • 9108
  • 5071
  • 1955
  • 1291
  • 7013
  • 5817
  • 1423
  • 8315
  • 7086

Número ganador: 20

Significado en los sueños:
20 - La fiesta

La fiesta simboliza alegría, celebración y encuentros sociales. En los sueños suele representar momentos felices, buenas noticias o etapas de disfrute que se acercan, además de la necesidad de compartir y celebrar logros.

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