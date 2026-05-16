Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo matutino nº
Lista de números ganadores - Matutino (16/05/2026)
- 1320
- 3234
- 4739
- 8384
- 9447
- 5074
- 7623
- 6671
- 9838
- 7407
- 9237
- 9108
- 5071
- 1955
- 1291
- 7013
- 5817
- 1423
- 8315
- 7086
Número ganador: 20
Significado en los sueños:
20 - La fiesta
La fiesta simboliza alegría, celebración y encuentros sociales. En los sueños suele representar momentos felices, buenas noticias o etapas de disfrute que se acercan, además de la necesidad de compartir y celebrar logros.