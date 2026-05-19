Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

La Primera 11.30 hs
Sorteo n° 29692
1- 8079
2- 9060
3- 5807
4- 8878
5- 9137
6- 2545
7- 6565
8- 5369
9- 9789
10- 7845
11- 1887
12- 8049
13- 1807
14- 4708
15- 5679
16- 3869
17- 4002
18- 2276
19-4137
20- 8784
El 79 en el mundo de los sueños El Ladrón
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19 Mayo de 2026 11.45
La Primera 11.30 hs
Sorteo n° 29692
1- 8079
2- 9060
3- 5807
4- 8878
5- 9137
6- 2545
7- 6565
8- 5369
9- 9789
10- 7845
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