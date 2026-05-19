Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

La Primera 11.30 hs

Sorteo n° 29692

1- 8079

2- 9060

3- 5807

4- 8878

5- 9137

6- 2545

7- 6565

8- 5369

9- 9789

10- 7845

11- 1887

12- 8049

13- 1807

14- 4708

15- 5679

16- 3869

17- 4002

18- 2276

19-4137

20- 8784

El 79 en el mundo de los sueños El Ladrón



