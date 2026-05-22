Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29707
1- 9929
2- 8487
3- 1197
4- 9231
5- 1971
6- 8478
7- 7695
8- 0779
9- 1100
10- 1209
11- 1914
12- 0279
13- 3750
14- 6382
15- 9911
16- 6051
17- 7747
18- 3518
19- 7593
20- 9435
El 29 en el mundo de los sueños es San Pedro
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22 Mayo de 2026 11.45
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29707
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2- 8487
3- 1197
4- 9231
5- 1971
6- 8478
7- 7695
8- 0779
9- 1100
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