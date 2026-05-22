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Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Viernes 22 de Mayo 2026

22 Mayo de 2026 11.45

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29707

1- 9929

2- 8487

3- 1197

4- 9231

5- 1971

6- 8478

7- 7695

8- 0779

9- 1100

10- 1209

11- 1914

12- 0279

13- 3750

14- 6382

15- 9911

16- 6051

17- 7747

18- 3518

19- 7593

20- 9435

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