Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29727
1- 4733
2- 6296
3- 1912
4- 5104
5- 7160
6- 8221
7- 7493
8- 1157
9- 8678
10- 1013
11- 8733
12- 1264
13- 3138
14- 6758
15- 9075
16- 8995
17- 4232
18- 4179
19- 0717
20- 2576
El 33 en el mundo de los sueños es Cristo
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28 Mayo de 2026 11.45
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29727
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2- 6296
3- 1912
4- 5104
5- 7160
6- 8221
7- 7493
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