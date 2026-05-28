Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29727

1- 4733

2- 6296

3- 1912

4- 5104

5- 7160

6- 8221

7- 7493

8- 1157

9- 8678

10- 1013

11- 8733

12- 1264

13- 3138

14- 6758

15- 9075

16- 8995

17- 4232

18- 4179

19- 0717

20- 2576

El 33 en el mundo de los sueños es Cristo



