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Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Jueves 28 de Mayo 2026

28 Mayo de 2026 11.45

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29727

1- 4733

2- 6296

3- 1912

4- 5104

5- 7160

6- 8221

7- 7493

8- 1157

9- 8678

10- 1013

11- 8733

12- 1264

13- 3138

14- 6758

15- 9075

16- 8995

17- 4232

18- 4179

19- 0717

20- 2576

 

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