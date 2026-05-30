Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo matutino nº 29737
- 5213
- 3397
- 1223
- 5493
- 5487
- 4883
- 5319
- 5886
- 2424
- 0399
- 9488
- 2282
- 0017
- 0367
- 4913
- 7157
- 0199
- 7796
- 5656
- 9984
Número ganador: 13
Significado en los sueños:
13 - La yeta
La yeta está tradicionalmente asociada a la mala suerte o a los obstáculos inesperados. En los sueños puede representar temores, inseguridades o situaciones que generan preocupación. Sin embargo, también simboliza la necesidad de romper supersticiones, enfrentar los desafíos con confianza y no dejarse dominar por el miedo a lo desconocido.