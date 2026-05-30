Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 29737

5213 3397 1223 5493 5487 4883 5319 5886 2424 0399 9488 2282 0017 0367 4913 7157 0199 7796 5656 9984

Número ganador: 13

Significado en los sueños:

13 - La yeta

La yeta está tradicionalmente asociada a la mala suerte o a los obstáculos inesperados. En los sueños puede representar temores, inseguridades o situaciones que generan preocupación. Sin embargo, también simboliza la necesidad de romper supersticiones, enfrentar los desafíos con confianza y no dejarse dominar por el miedo a lo desconocido.