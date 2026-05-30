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Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Sábado 30 de mayo de 2026.

30 Mayo de 2026 12.46

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 29737

  1. 5213
  2. 3397
  3. 1223
  4. 5493
  5. 5487
  6. 4883
  7. 5319
  8. 5886
  9. 2424
  10. 0399
  11. 9488
  12. 2282
  13. 0017
  14. 0367
  15. 4913
  16. 7157
  17. 0199
  18. 7796
  19. 5656
  20. 9984

Número ganador: 13

Significado en los sueños:
13 - La yeta

La yeta está tradicionalmente asociada a la mala suerte o a los obstáculos inesperados. En los sueños puede representar temores, inseguridades o situaciones que generan preocupación. Sin embargo, también simboliza la necesidad de romper supersticiones, enfrentar los desafíos con confianza y no dejarse dominar por el miedo a lo desconocido.

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