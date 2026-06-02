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Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Martes 2 de Junio 2026

2 Junio de 2026 11.45

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29747

1- 7288

2- 5015

3- 9096

4- 2758

5- 0448

6- 1852

7- 7703

8- 0599

9- 5044

10- 9338

11- 1737

12- 4923

13- 8140

14- 2849

15- 5363

16- 8006

17- 6759

18- 8727

19- 1266

20- 3158

 

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