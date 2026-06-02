Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29747
1- 7288
2- 5015
3- 9096
4- 2758
5- 0448
6- 1852
7- 7703
8- 0599
9- 5044
10- 9338
11- 1737
12- 4923
13- 8140
14- 2849
15- 5363
16- 8006
17- 6759
18- 8727
19- 1266
20- 3158
El 88 en el mundo de los sueños es El Papa
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2 Junio de 2026 11.45
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29747
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2- 5015
3- 9096
4- 2758
5- 0448
6- 1852
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