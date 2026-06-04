Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29757

1- 0986

2- 6383

3- 0806

4- 0956

5- 7438

6- 6143

7- 2989

8- 0069

9- 1884

10- 6003

11- 1019

12- 9409

13- 9827

14- 9510

15- 8097

16- 6619

17- 2387

18- 5887

19- 8639

20- 6729

El 86 en el mundo de los sueños es El Humo



