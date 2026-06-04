Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29757
1- 0986
2- 6383
3- 0806
4- 0956
5- 7438
6- 6143
7- 2989
8- 0069
9- 1884
10- 6003
11- 1019
12- 9409
13- 9827
14- 9510
15- 8097
16- 6619
17- 2387
18- 5887
19- 8639
20- 6729
El 86 en el mundo de los sueños es El Humo
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4 Junio de 2026 11.45
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