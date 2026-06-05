Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29762
1- 2730
2- 0475
3- 6547
4- 0213
5- 0753
6- 5974
7- 3188
8- 1887
9- 6270
10- 4580
11- 2493
12- 8725
13- 1021
14- 0181
15- 3900
16- 4716
17- 0626
18- 3155
19- 0493
20- 7237
El 30 en el mundo de los sueños
18 C ° ST 17.9 °
5 Junio de 2026 11.45
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29762
1- 2730
2- 0475
3- 6547
4- 0213
5- 0753
6- 5974
7- 3188
8- 1887
9- 6270
10- 4580
11- 2493
12- 8725
13- 1021
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15- 3900
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