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Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Viernes 05 de Junio del 2026

5 Junio de 2026 11.45

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29762

1- 2730

2- 0475

3- 6547

4- 0213

5- 0753

6- 5974

7- 3188

8- 1887

9- 6270

10- 4580

11- 2493

12- 8725

13- 1021

14- 0181

15- 3900

16- 4716

17- 0626

18- 3155

19- 0493

20- 7237

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