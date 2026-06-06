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Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Sábado 6 de junio de 2026.

6 Junio de 2026 12.42

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino 

  1. 9957
  2. 7491
  3. 3306
  4. 6490
  5. 7953
  6. 0976
  7. 6595
  8. 7822
  9. 1835
  10. 2297
  11. 6581
  12. 0120
  13. 8118
  14. 0531
  15. 2180
  16. 3132
  17. 9701
  18. 4939
  19. 4157
  20. 7331

Número ganador: 57

Significado en los sueños:
57 - El jorobado

El jorobado simboliza cargas, responsabilidades o dificultades que una persona lleva sobre sus hombros. En los sueños puede representar preocupaciones acumuladas, pero también la capacidad de sobreponerse a los obstáculos mediante el esfuerzo, la perseverancia y la experiencia adquirida.

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