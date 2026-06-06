Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo matutino
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- 7331
Número ganador: 57
Significado en los sueños:
57 - El jorobado
El jorobado simboliza cargas, responsabilidades o dificultades que una persona lleva sobre sus hombros. En los sueños puede representar preocupaciones acumuladas, pero también la capacidad de sobreponerse a los obstáculos mediante el esfuerzo, la perseverancia y la experiencia adquirida.