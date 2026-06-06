Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino

9957 7491 3306 6490 7953 0976 6595 7822 1835 2297 6581 0120 8118 0531 2180 3132 9701 4939 4157 7331

Número ganador: 57

Significado en los sueños:

57 - El jorobado

El jorobado simboliza cargas, responsabilidades o dificultades que una persona lleva sobre sus hombros. En los sueños puede representar preocupaciones acumuladas, pero también la capacidad de sobreponerse a los obstáculos mediante el esfuerzo, la perseverancia y la experiencia adquirida.