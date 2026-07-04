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Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Sábado 4 de julio de 2026.

4 Julio de 2026 12.28

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 2 9 8 7 7

  1. 7445
  2. 2668
  3. 3123
  4. 8440
  5. 8854
  6. 2226
  7. 4702
  8. 7373
  9. 0847
  10. 1963
  11. 6210
  12. 2732
  13. 1120
  14. 1112
  15. 3310
  16. 1326
  17. 6014
  18. 1195
  19. 1517
  20. 6816

Número ganador: 45

Significado en los sueños:
45 - El vino

El vino simboliza celebración, abundancia y disfrute de los buenos momentos. En los sueños suele representar alegría, encuentros sociales y satisfacción por los logros alcanzados. También puede invitar a mantener el equilibrio y la moderación para aprovechar las oportunidades sin excesos.

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