Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo matutino nº 2 9 8 7 7
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Número ganador: 45
Significado en los sueños:
45 - El vino
El vino simboliza celebración, abundancia y disfrute de los buenos momentos. En los sueños suele representar alegría, encuentros sociales y satisfacción por los logros alcanzados. También puede invitar a mantener el equilibrio y la moderación para aprovechar las oportunidades sin excesos.