Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 2 9 8 7 7

7445 2668 3123 8440 8854 2226 4702 7373 0847 1963 6210 2732 1120 1112 3310 1326 6014 1195 1517 6816

Número ganador: 45

Significado en los sueños:

45 - El vino

El vino simboliza celebración, abundancia y disfrute de los buenos momentos. En los sueños suele representar alegría, encuentros sociales y satisfacción por los logros alcanzados. También puede invitar a mantener el equilibrio y la moderación para aprovechar las oportunidades sin excesos.