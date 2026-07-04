Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo de la primera nº 29876
- 3038
- 9691
- 9736
- 1033
- 7440
- 8829
- 3431
- 0202
- 4231
- 4695
- 0490
- 3134
- 7201
- 4038
- 5689
- 4376
- 4681
- 0178
- 1402
- 8520
Número ganador: 38
Significado en los sueños:
38 - Las piedras
Las piedras simbolizan obstáculos, firmeza y resistencia. En los sueños pueden representar desafíos que requieren paciencia y esfuerzo para ser superados, pero también reflejan fortaleza, estabilidad y la capacidad de mantenerse firme frente a las dificultades.