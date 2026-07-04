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Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Sábado 4 de julio de 2026

4 Julio de 2026 10.04

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº 29876

  1. 3038
  2. 9691
  3. 9736
  4. 1033
  5. 7440
  6. 8829
  7. 3431
  8. 0202
  9. 4231
  10. 4695
  11. 0490
  12. 3134
  13. 7201
  14. 4038
  15. 5689
  16. 4376
  17. 4681
  18. 0178
  19. 1402
  20. 8520

Número ganador: 38

Significado en los sueños:
38 - Las piedras

Las piedras simbolizan obstáculos, firmeza y resistencia. En los sueños pueden representar desafíos que requieren paciencia y esfuerzo para ser superados, pero también reflejan fortaleza, estabilidad y la capacidad de mantenerse firme frente a las dificultades.

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