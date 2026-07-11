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Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Sábado 11 de julio de 2026.

11 Julio de 2026 12.08

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 2 9 8 9 7

  1. 0310
  2. 1700
  3. 3149
  4. 4408
  5. 0558
  6. 8816
  7. 3581
  8. 7168
  9. 4888
  10. 9092
  11. 8341
  12. 0620
  13. 1115
  14. 3821
  15. 2020
  16. 3134
  17. 9291
  18. 4076
  19. 0158
  20. 1541

Número ganador: 10

Significado en los sueños:
10 - El cañón

El cañón simboliza fuerza, determinación y capacidad para enfrentar desafíos. En los sueños suele representar la necesidad de actuar con decisión, defender las propias convicciones o prepararse para superar situaciones exigentes. También puede indicar un momento de gran impulso para alcanzar objetivos importantes.

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