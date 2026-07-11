Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo matutino nº 2 9 8 9 7
- 0310
- 1700
- 3149
- 4408
- 0558
- 8816
- 3581
- 7168
- 4888
- 9092
- 8341
- 0620
- 1115
- 3821
- 2020
- 3134
- 9291
- 4076
- 0158
- 1541
Número ganador: 10
Significado en los sueños:
10 - El cañón
El cañón simboliza fuerza, determinación y capacidad para enfrentar desafíos. En los sueños suele representar la necesidad de actuar con decisión, defender las propias convicciones o prepararse para superar situaciones exigentes. También puede indicar un momento de gran impulso para alcanzar objetivos importantes.