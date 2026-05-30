Resultado del sorteo de la primera de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº 297362787

8956 4214 8597 4844 0353 1886 9521 1106 0408 8470 8657 9293 2915 7095 8021 2715 0921 8807 5203

Número ganador: 87

Significado en los sueños:

87 - Los piojos

Soñar con piojos suele relacionarse con preocupaciones, molestias o situaciones que generan incomodidad y consumen energía. También puede simbolizar personas o problemas pequeños que requieren atención antes de que se vuelvan más importantes. En algunos casos, representa la necesidad de limpiar o dejar atrás cargas que afectan la tranquilidad personal.