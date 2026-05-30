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Resultado del sorteo de la primera de Catamarca

Sábado 30 de mayo de 2026.

30 Mayo de 2026 10.43

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº 297362787

  1. 8956
  2. 4214
  3. 8597
  4. 4844
  5. 0353
  6. 1886
  7. 9521
  8. 1106
  9. 0408
  10. 8470
  11. 8657
  12. 9293
  13. 2915
  14. 7095
  15. 8021
  16. 2715
  17. 0921
  18. 8807
  19. 5203

Número ganador: 87

Significado en los sueños:
87 - Los piojos

Soñar con piojos suele relacionarse con preocupaciones, molestias o situaciones que generan incomodidad y consumen energía. También puede simbolizar personas o problemas pequeños que requieren atención antes de que se vuelvan más importantes. En algunos casos, representa la necesidad de limpiar o dejar atrás cargas que afectan la tranquilidad personal.

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