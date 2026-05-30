Resultado del sorteo de la primera de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo de la primera nº 297362787
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Número ganador: 87
Significado en los sueños:
87 - Los piojos
Soñar con piojos suele relacionarse con preocupaciones, molestias o situaciones que generan incomodidad y consumen energía. También puede simbolizar personas o problemas pequeños que requieren atención antes de que se vuelvan más importantes. En algunos casos, representa la necesidad de limpiar o dejar atrás cargas que afectan la tranquilidad personal.