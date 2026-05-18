Resultado del sorteo de La Primera de la quiniela de Catamarca

La Primera 09.30 hs
Sorteo n° 29686
1- 6401
2- 6955
3- 1864
4- 1914
5- 1412
6- 3211
7- 5856
8- 9203
9- 1728
10- 8987
11- 9956
12- 7213
13- 6259
14- 1138
15- 3349
16- 0476
17- 5518
18- 4579
19- 0589
20- 6580
El 01 en el mundo de los sueños es El Agua
14 C ° ST 12.68 °
18 Mayo de 2026 09.45
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2- 6955
3- 1864
4- 1914
5- 1412
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