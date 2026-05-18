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Resultado del sorteo de La Primera de la quiniela de Catamarca

Lunes 18 de Mayo 2026

18 Mayo de 2026 09.45

La Primera 09.30 hs

Sorteo n° 29686

1- 6401

2- 6955

3- 1864

4- 1914

5- 1412

6- 3211

7- 5856

8- 9203

9- 1728

10- 8987

11- 9956

12- 7213

13- 6259

14- 1138

15- 3349

16- 0476

17- 5518

18- 4579

19- 0589

20- 6580

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