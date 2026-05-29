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Resultado del sorteo de La Primera de la quiniela de Catamarca

Viernes 29 de Mayo 2026

29 Mayo de 2026 09.45

La Primera 09.30 hs

Sorteo n° 29731

1- 7233

2- 3427

3- 5513

4- 2609

5- 6274

6- 5544

7- 5963

8- 8099

9- 8066

10- 5743

11- 5775

12- 0833

13- 3271

14- 1576

15- 8278

16- 2960

17- 0075

18- 5068

19- 9400

20- 0559

 

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