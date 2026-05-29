Resultado del sorteo de La Primera de la quiniela de Catamarca

La Primera 09.30 hs
Sorteo n° 29731
1- 7233
2- 3427
3- 5513
4- 2609
5- 6274
6- 5544
7- 5963
8- 8099
9- 8066
10- 5743
11- 5775
12- 0833
13- 3271
14- 1576
15- 8278
16- 2960
17- 0075
18- 5068
19- 9400
20- 0559
El 33 en el mundo de los sueños es Cristo
17 C ° ST 16.31 °
29 Mayo de 2026 09.45
La Primera 09.30 hs
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1- 7233
2- 3427
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4- 2609
5- 6274
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