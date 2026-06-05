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Resultado del sorteo de La Primera de la quiniela de Catamarca

Viernes 05 de Junio del 2026

5 Junio de 2026 09.45

La Primera 09.30 hs

Sorteo n° 29761

1- 0588

2- 1229

3- 1996

4- 6822

5- 2870

6- 7185

7- 2955

8- 7639

9- 3005

10- 3582

11- 9066

12- 8921

13- 0177

14- 523

15- 4473

16- 2085

17- 2924

18- 9936

19- 5569

20- 0643

 

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