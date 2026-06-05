Resultado del sorteo de La Primera de la quiniela de Catamarca

La Primera 09.30 hs
Sorteo n° 29761
1- 0588
2- 1229
3- 1996
4- 6822
5- 2870
6- 7185
7- 2955
8- 7639
9- 3005
10- 3582
11- 9066
12- 8921
13- 0177
14- 523
15- 4473
16- 2085
17- 2924
18- 9936
19- 5569
20- 0643
El 88 en el mundo de los sueños es El Papa
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5 Junio de 2026 09.45
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Sorteo n° 29761
1- 0588
2- 1229
3- 1996
4- 6822
5- 2870
6- 7185
7- 2955
8- 7639
9- 3005
10- 3582
11- 9066
12- 8921
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