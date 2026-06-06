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Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Sábado 6 de junio de 2026.

6 Junio de 2026 10.43

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera

  1. 6497
  2. 4138
  3. 3165
  4. 1450
  5. 2153
  6. 2536
  7. 0602
  8. 7122
  9. 8823
  10. 7991
  11. 0971
  12. 0098
  13. 4148
  14. 5312
  15. 4436
  16. 3197
  17. 5144
  18. 3951
  19. 6322
  20. 6325

Número ganador: 97

Significado en los sueños:
97 - La mesa

La mesa simboliza reuniones, diálogo y unión familiar. En los sueños suele representar momentos de encuentro, acuerdos importantes y la necesidad de compartir experiencias con otras personas. También puede estar relacionada con la abundancia, la estabilidad del hogar y la comunicación en el ámbito familiar o laboral.

 

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