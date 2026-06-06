Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera

6497 4138 3165 1450 2153 2536 0602 7122 8823 7991 0971 0098 4148 5312 4436 3197 5144 3951 6322 6325

Número ganador: 97

Significado en los sueños:

97 - La mesa

La mesa simboliza reuniones, diálogo y unión familiar. En los sueños suele representar momentos de encuentro, acuerdos importantes y la necesidad de compartir experiencias con otras personas. También puede estar relacionada con la abundancia, la estabilidad del hogar y la comunicación en el ámbito familiar o laboral.