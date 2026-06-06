Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo de la primera
- 6497
- 4138
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- 8823
- 7991
- 0971
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- 6325
Número ganador: 97
Significado en los sueños:
97 - La mesa
La mesa simboliza reuniones, diálogo y unión familiar. En los sueños suele representar momentos de encuentro, acuerdos importantes y la necesidad de compartir experiencias con otras personas. También puede estar relacionada con la abundancia, la estabilidad del hogar y la comunicación en el ámbito familiar o laboral.