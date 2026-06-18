Resultado del sorteo de La Primera de la quiniela de Catamarca

La Primera 09.30 hs
Sorteo n° 29811
1- 9606
2- 5961
3- 1140
4- 4502
5- 5756
6- 9317
7- 9191
8- 3506
9- 9016
10- 8622
11- 1967
12- 5363
13- 9264
14- 5135
15- 9179
16- 7124
17- 1969
18- 5261
19- 7653
20- 4545
El 03 en el mundo de los sueños El Perro
14 C ° ST 13.72 °
18 Junio de 2026 09.45
La Primera 09.30 hs
Sorteo n° 29811
1- 9606
2- 5961
3- 1140
4- 4502
5- 5756
6- 9317
7- 9191
8- 3506
9- 9016
10- 8622
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