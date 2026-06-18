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Resultado del sorteo de La Primera de la quiniela de Catamarca

Jueves 18 de Junio del 2026

18 Junio de 2026 09.45

La Primera 09.30 hs

Sorteo n° 29811

1- 9606

2- 5961

3- 1140

4- 4502

5- 5756

6- 9317

7- 9191

8- 3506

9- 9016

10- 8622

11- 1967

12- 5363

13- 9264

14- 5135

15- 9179

16- 7124

17- 1969

18- 5261

19- 7653

20- 4545

 

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