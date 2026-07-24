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Resultado del sorteo de La Primera de la quiniela de Catamarca

Viernes 24 de Julio del 2026

24 Julio de 2026 09.45

La Primera 09.30 hs

Sorteo n° 29951

1- 0233

2- 0724

3- 6543

4- 2336

5- 3262

6- 1632

7- 4276

8- 3812

9- 8824

10- 9931

11- 8794

12- 4162

13- 6232

14- 5985

15- 1331

16- 7546

17- 4122

18- 3150

19- 8050

20- 2017

 

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