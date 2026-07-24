Resultado del sorteo de La Primera de la quiniela de Catamarca

La Primera 09.30 hs
Sorteo n° 29951
1- 0233
2- 0724
3- 6543
4- 2336
5- 3262
6- 1632
7- 4276
8- 3812
9- 8824
10- 9931
11- 8794
12- 4162
13- 6232
14- 5985
15- 1331
16- 7546
17- 4122
18- 3150
19- 8050
20- 2017
El 33 en el mundo de los sueños es Cristo
13 C ° ST 11.94 °
24 Julio de 2026 09.45
La Primera 09.30 hs
Sorteo n° 29951
1- 0233
2- 0724
3- 6543
4- 2336
5- 3262
6- 1632
7- 4276
8- 3812
9- 8824
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