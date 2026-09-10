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Resultado del sorteo de La Primera de la quiniela de Catamarca

Jueves 10 de Septiembre del 2026

10 Septiembre de 2026 09.46

La Primera 09.30 hs

Sorteo n° 30151

1- 1150

2- 6062

3- 9154

4- 3560

5- 1833

6- 5908

7- 7619

8- 7482

9- 2360

10- 0504

11- 8279

12- 9829

13- 5551

14- 2846

15- 4225

16- 6231

17- 3597

18- 3219

19- 7545

20- 8227

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