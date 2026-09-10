Resultado del sorteo de La Primera de la quiniela de Catamarca

La Primera 09.30 hs
Sorteo n° 30151
1- 1150
2- 6062
3- 9154
4- 3560
5- 1833
6- 5908
7- 7619
8- 7482
9- 2360
10- 0504
11- 8279
12- 9829
13- 5551
14- 2846
15- 4225
16- 6231
17- 3597
18- 3219
19- 7545
20- 8227
El 50 en el mundo de los sueños es el Pan
23 C ° ST 22.84 °
10 Septiembre de 2026 09.46
La Primera 09.30 hs
Sorteo n° 30151
1- 1150
2- 6062
3- 9154
4- 3560
5- 1833
6- 5908
7- 7619
8- 7482
9- 2360
10- 0504
11- 8279
12- 9829
13- 5551
14- 2846
15- 4225
16- 6231
17- 3597
18- 3219
19- 7545
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