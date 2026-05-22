Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Vespertina 13.30 hs
Sorteo n° 29708
1-8006
2-9953
3- 1283
4- 9546
5- 7207
6- 0097
7- 3100
8- 1057
9- 9564
10- 8276
11- 3534
12- 3047
13- 3047
14- 0065
15- 3111
16- 6274
17- 9824
18- 9946
19- 3097
20- 0256
El 06 en el mundo de los sueños es El Perro
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22 Mayo de 2026 13.46
Vespertina 13.30 hs
Sorteo n° 29708
1-8006
2-9953
3- 1283
4- 9546
5- 7207
6- 0097
7- 3100
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