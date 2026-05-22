Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Vespertina 13.30 hs

Sorteo n° 29708

1-8006

2-9953

3- 1283

4- 9546

5- 7207

6- 0097

7- 3100

8- 1057

9- 9564

10- 8276

11- 3534

12- 3047

13- 3047

14- 0065

15- 3111

16- 6274

17- 9824

18- 9946

19- 3097

20- 0256

El 06 en el mundo de los sueños es El Perro



